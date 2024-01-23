МИД России прокомментировал массовую депортацию россиян из Латвии

МИД России назвал преступной массовую депортацию россиян из Латвии

Массовое выдворение россиян, которые годами проживали в Латвии, демонстрирует преступное отношение Риги к людям. Так депортацию граждан России властями балтийской республики прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментарий доступен на сайте дипломатического ведомства.

«Они долгие годы работали в Латвии, исправно платили налоги, однако сейчас лишились минимального соцпакета и доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию. В России у многих нет ни родственников, ни дома, ни другого имущества. Это — откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям», — говорится в пресс-релизе.

Захарова добавила, что ведомство пристально следит за судьбой тех, кто подлежит выдворению из-за несдачи экзамена по латышскому языку, и обязуется помочь всем гражданам России, оказавшимся в нужде из-за недружественной политики Риги.

Ранее стало известно, что из-за изменений в миграционном законодательстве в Латвии почти 800 российских пенсионеров находятся на грани депортации. Как отметили в МИД России, среди кандидатов на выдворение есть незрячие инвалиды с детства.