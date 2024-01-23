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17:07, 23 января 2024Экономика

Потери бизнеса из-за невовлеченности сотрудников оценили в триллионы долларов

Gallup: низкая вовлеченность работников обошлась работодателям в США в $1,9 трлн

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Низкая вовлеченность сотрудников обходится американским работодателям в 1,9 триллиона долларов в год. Потери бизнеса оценили аналитики Gallup.

Неудовлетворенность сотрудников своей работой стала расти, а их вовлеченность в рабочий процесс — снижаться с началом пандемии. С начала 2020 года эти показатели упали до 33 процентов. Около половины опрошенных работников признались, что прилагают лишь минимум необходимых усилий к работе.

По словам старшего исследователя Gallup по практикам на рабочем месте Джима Хартера, мотивация сотрудников связана со «множеством разных показателей, важных для организации». Так, многие сотрудники не понимают, чего от них хочет работодатель, но хотели бы, чтобы их работа была более значимой. Также значительная часть персонала чувствует себя более оторванными от компании и хуже понимает ее миссию и цели.

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Среди причин снижения вовлеченности и ухудшения понимания задач назвали реструктуризацию бизнеса, из-за которой сотрудники зачастую не знают коллег, а также увеличение числа их обязанностей. Многие участники опроса признались, что клиенты стали требовательнее, особенно те, кто отправляет запросы онлайн.

По итогам 2023 года в России почти втрое выросло число доступных для подростков вакансий. Количество предложений работы для граждан в возрасте от 14 лет увеличилось до 42 тысяч. Согласно данным HH, чаще всего в компаниях готовы взять подростков на работу в качестве курьеров, промоутеров, продавцов и кассиров.

Также на фоне дефицита кадров в стране усилилась конкуренция компаний за сотрудников по уровню предлагаемых зарплат. Главной сложностью работодатели назвали поиск и удержание работников, а главным инструментом для выполнения этих задач для бизнеса стало именно увеличение зарплат.

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      Вячеслав Агапов
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