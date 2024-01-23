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18:45, 23 января 2024Бывший СССР

В МИД России сравнили с фашизмом выдворение россиян из Латвии

Захарова: Россия не забудет и не простит Латвии выдворение российских граждан
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Москва не забудет и не простит Риге депортацию российских граждан из Латвии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства.

«Это (выдворение российских граждан из Латвии — прим. "Ленты.ру") откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям. Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет», — говорится в сообщении МИД России.

Захарова также пообещала, что всем гражданам Российской Федерации, которые будут депортированы из прибалтийской страны, окажут необходимую помощь и создадут условия для нормальной жизни в России.

Ранее стало известно, что из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии почти 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации. Так, в посольстве России в Риге отметили, что из-за этого многие пожилые люди лишились средств к существованию.

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      Александр Курбатов
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