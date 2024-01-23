Некоторых россиян предупредили о повышенной опасности ожирения

Диетолог Килипко: ожирению способствуют тревожность и доступность фастфуда

Сразу несколько факторов способствуют развитию ожирения, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Екатерина Килипко. О повышенной опасности набора веса она предупредила некоторых россиян в беседе с «Известиями».

По словам Килипко, первый фактор, провоцирующий развитие ожирения, — это повышенная тревожность. «Не все люди могут справляться со своими эмоциями и стрессом без еды. Согласно научным данным, около 60 процентов людей отмечают повышение аппетита на фоне стресса», — рассказала она.

Второй фактор ожирения, продолжила врач, — это разнообразие и доступность высококалорийных продуктов глубокой промышленной переработки: фастфуда, полуфабрикатов, сладостей и других закусок.

Кроме того, добавила Килипко, ожирение провоцирует и низкая осведомленность людей в вопросах рационального питания. «Казалось бы, парадоксально, что информации много, информация разнообразная, но зачастую противоречивая. Люди теряются в ней», — сказала специалист, добавив, что у россиян нет полноценного представления о здоровом питании.

Ранее данные Росстата из сборника «Здравоохранение в России-2023», который издается раз в два года, показали, что в России выросло число людей с диагнозом «ожирение». Так, в 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10 процентов больше, чем годом ранее — тогда их было 383 тысячи.