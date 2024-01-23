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07:02, 23 января 2024Бывший СССР

Военный назвал уникальную особенность украинского конфликта

Военный Дандыкин назвал украинский конфликт уникальным из-за роли беспилотников

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Уникальной особенностью украинского конфликта стало массовое применение беспилотников. Причинами этого стали масштаб противостояния, большая протяженность линии фронта, способность беспилотников выполнять сложные задачи. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Беспилотников сейчас много разных. Есть стратегические, которые летят очень долго, есть разведывательные, есть камикадзе. Большое неудобство нам доставляют квадрокоптеры, но мы с ними работаем. Это вообще первый конфликт, где наблюдается такое массовое применение беспилотников», — заметил военный.

Он отметил, что текущий конфликт связан с множеством изменений. К примеру, танки уже не используются привычным образом, а уничтожать их стали беспилотники.

«Беспилотники стали одной из фишек текущего противостояния, ведь она представляет угрозу и для каждого бойца, и для бронетанковой техники. Это очень серьезный момент. Появились и элементы роя беспилотников, когда применяется не один-два аппарата, а больше», — рассказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 января над Смоленской областью были уничтожены украинские беспилотники. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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      Наталия Белова
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