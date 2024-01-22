Названа вероятная цель одного из сбитых под Смоленском украинских беспилотников

РИА Новости: один из сбитых под Смоленском дронов ВСУ пытался атаковать аэродром

Один из трех сбитых в Смоленской области беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный. Вероятную цель дрона назвал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинский беспилотник был сбит. Долетел ли он до территории объекта, не уточняется.

В апреле 2010 года на аэродроме Смоленск-Северный разбился самолет Ту-154, в котором находились президент страны Лех Качиньский, его супруга и целый ряд высокопоставленных польских политиков и военных. Никто из 96 человек не выжил.

О том, что в ночь на 22 января над Смоленской областью были уничтожены украинские беспилотники, сообщило Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.