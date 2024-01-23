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13:35, 23 января 2024Наука и техника

Раскрыт преемник Nokia на рынке смартфонов

91mobiles: HMD выпустит смартфоны на замену Nokia уже в апреле

Фото: Arnold O. A. Pinto / Reuters

В апреле компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, выпустит новые смартфоны. Об этом сообщает издание 91mobiles.

Два устройства от HMD заметили в базе данных IMEI еще в декабре 2023 года. Позже инсайдеры раскрыли информацию о том, что первый аппарат на рынке будет ориентирован на широкого потребителя и, таким образом, заменит собой недорогие смартфоны Nokia, от выпуска которых уже отказалась HMD.

Преемник Nokia получил пластиковый корпус с матовым покрытием, на задней панели будут расположены двойная камера и логотип HMD. Судя по всему, девайс будет иметь IPS-дисплей и расположенную в экранном отверстии селфи-камеру, кнопки включения питания и громкости расположат на правой стороне устройства.

Специалисты рассказали еще об одном зарегистрированном смартфоне. Однако этот девайс может оказаться другой версией первого аппарата. По словам инсайдеров, первый смартфон под брендом HMD появится в продаже в Индии в апреле.

Ранее стало известно, что китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестанет выпускать устройства под этой торговой маркой. Компания получила права на бренд Nokia в 2016 году, в 2025-м договор о правах на торговую марку истечет.

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      Андрей Ставицкий
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