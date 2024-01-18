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19:04, 18 января 2024Наука и техника

Смартфоны Nokia исчезнут с рынка

Nokiamob: HMD Global прекратит выпуск смартфонов и телефонов под брендом Nokia

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Китайская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, перестанет выпускать устройства под этой торговой маркой. Об этом сообщает издание Nokiamob.

В фирме отметили, что с 1 февраля витрина со всеми телефонами и планшетами Nokia будет доступна на сайте HMD. Судя по всему, сайт nokia.com больше не будет посвящен смартфонам. Также китайская корпорация прекратит выпуск девайсов под торговой маркой Nokia — подобные устройства исчезнут с рынка.

По словам журналистов, таким образом HMD Global переосмыслила будущее своих продуктов. Компания владеет брендом Nokia с 2016 года, в 2025 году договор о правах на торговую марку истечет.

Кроме изменений на своем сайте, HMD Global провела редизайн в соцсетях. Так, юзернейм компании в X — nokiamobile — изменился на HMDglobal.

В сентябре стало известно, что компания HMD Global намерена начать выпускать смартфоны под собственным брендом. В фирме рассказали, что благодаря Nokia компания укрепилась и теперь готова наладить производство устройств под новым брендом.

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      Андрей Ставицкий
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