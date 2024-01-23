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18:19, 23 января 2024Наука и техника

В iPhone появилась защита от кражи

В iOS 17.3 появилась защита от кражи iPhone через Face ID или Touch ID

Фото: Vincent West / Reuters

Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Новая опция «Защита украденного устройства» появилась в iOS 17.3. После активации функции iPhone не будет принимать код-пароль для разблокировки, если устройство окажется далеко от дома пользователя или других безопасных мест. Аппарат можно будет разблокировать только через Face ID или Touch ID.

При взаимодействии с разделами настроек, связанных со сменой пароля или конфиденциальными данными, iOS также попросит пользователя пройти аутентификацию через Face ID или Touch ID. По мнению инженеров Apple, таким образом снизится риск потери личных данных при краже девайса.

Кроме того, в обновление добавили новое оформление экрана блокировки Unity, совместные плейлисты в Apple Music, функцию поддержки AirPlay в отелях, оптимизированную функцию распознавания ДТП.

В конце января Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Apple также согласилась на штраф в размере до десяти процентов от мирового годового оборота, если нарушит обязательства.

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      Андрей Ставицкий
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