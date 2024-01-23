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11:56, 23 января 2024Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в нижнем белье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша разместила серию снимков, на которых предстала в нижнем белье, состоящем из трусов и топа бежевого цвета. Помимо этого, звезда также примерила темно-серые трусы и белую укороченную майку. При этом Самойлова продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

«Давно таких фоточек не было. Многие скажут, что маме четверых детей так не можно, но я себе разрешила. Не зря же в спортзале пашу», — заключила блогерша.

Ранее в январе Самойлова прошлась в бикини у моря. Инфлюэнсерша прогулялась по пляжу в черном раздельном купальнике с многочисленными завязками вдоль тела.

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      Екатерина Ештокина
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