Путин рассказал о продвижении на рынке отечественных товаров

Путин: ситуация с продвижением российских товаров на рынке улучшилась

В России улучшилась ситуация с продвижением отечественных товаров на внутреннем рынке. Об этом на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что такая тенденция наметилась в связи с уходом из России многих иностранных конкурентов. В то же время в этом направлении еще «есть над чем работать, поработаем», подчеркнул Путин.

«Обязательно посмотрим, понимаю, в чем здесь проблема: в том, чтобы крупная компания, государственная или с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товара, в том числе на полки магазинов», — сказал президент.

Ранее в Минпромторге заявили, что россияне смогли адаптироваться к уходу западных компаний и нашли им замены среди отечественных брендов. Рост спроса на товары брендов из РФ отмечается в сегменте легкой промышленности. «Покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — пояснили в ведомстве.