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10:13, 10 января 2024Экономика

Власти рассказали о замене ушедших брендов отечественными

Минпромторг: россияне на один ушедший западный бренд нашли десять отечественных

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россияне смогли адаптироваться к уходу западных компаний и нашли им замены среди отечественных брендов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

Рост спроса на товары российских брендов отмечается в сегменте легкой промышленности. «Покупатели отмечают, что на один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — пояснили в ведомстве.

В Минпромторге также рассказали, что рост интереса покупателей к отечественным брендам подтверждают и представители маркетплейсов.

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Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские товары за рубежом не востребованы. По его словам, на рынки недружественных стран продукцию из России не пускают в связи с санкциями, а во всех остальных они сами по себе тоже никому не нужны, их необходимо продвигать. Все оставшиеся рынки при этом заняты либо товарами из самих дружественных стран, либо теми же западными продуктами, добавил Белоусов.

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