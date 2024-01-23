Раскрыты главные причины внезапных пробуждений среди ночи

Сомнолог Сурненкова: бессонницу могут спровоцировать переедание и тревожность

Сомнолог, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова раскрыла главные причины бессонницы и внезапных пробуждений среди ночи. К их числу она отнесла переедание и употребление алкоголя, пишет издание Life.

Сурненкова назвала одной из основных причин проблем со сном повышенную тревожность. По ее словам, если стресс и нервное перенапряжение достаточно сильны, они способны спровоцировать у человека ночные кошмары, усиленное сердцебиение и внезапные пробуждения. «Кроме того, есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна», — объяснила она.

К бессоннице могут также привести переедание и алкоголь, продолжила специалистка. Последствием вечерней невоздержанности в еде является кислотный рефлюкс ночью, из-за которого желудочная кислота попадает в горло и вызывает изжогу. Спиртные напитки же, как отметила врач, делают сон прерывистым и негативно сказывается на его качестве.

Помимо этого, на сон влияют холод, шум, жара и яркий свет. Эти факторы обычно мешают, когда человек только начинает засыпать, уточнила Сурненкова. В качестве других распространенных причин внезапных пробуждений ночью она выделила синдром обструктивного апноэ — кратковременную остановку дыхания во сне, синдром беспокойных ног, из-за которого в нижних конечностях появляются неприятные ощущения. Также причиной бессонницы, по словам врача, может быть гиперактивность щитовидной железы.

Ранее сомнолог Мартин Сили раскрыл способ избавиться от храпа за три ночи. По его словам, для борьбы с храпом перед сном нужно закрыть рот и двигать языком сначала десять раз в одном направлении, потом десять раз в другом, а после этого — десять раз в третьем направлении.