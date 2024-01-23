Россиянка с голой грудью станцевала на глазах подростков и попала на видео

В Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала в клубе и попала на видео

В Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Оказалось, что на кадрах запечатлена местная вэбкам-модель Crazy Alisha, которая танцевала на глазах подростков. По словам россиянки, на мероприятии присутствовало большое количество подростков. «Я надеюсь, меня не посадят», — сказала девушка.

По данным канала, вечеринка, на которой было снято видео, прошла 20 января. После публикации ролика организаторы начали отменять другие мероприятия. Случившимся заинтересовались в прокуратуре региона.

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