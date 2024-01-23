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10:26, 23 января 2024Россия

Россиянка с голой грудью станцевала на глазах подростков и попала на видео

В Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала в клубе и попала на видео

Кадр: Telegram-канал Shot

В Великом Новгороде девушка с голой грудью станцевала на вечеринке в одном из городских клубов и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Оказалось, что на кадрах запечатлена местная вэбкам-модель Crazy Alisha, которая танцевала на глазах подростков. По словам россиянки, на мероприятии присутствовало большое количество подростков. «Я надеюсь, меня не посадят», — сказала девушка.

По данным канала, вечеринка, на которой было снято видео, прошла 20 января. После публикации ролика организаторы начали отменять другие мероприятия. Случившимся заинтересовались в прокуратуре региона.

Ранее в Краснодарском крае прошло новогоднее представление с Дедом Морозом без брюк. Во время одной из сцен актер за ширмой совершает действия, похожие на имитацию полового акта, который сопровождается женскими стонами. В зале присутствовали несовершеннолетние, при этом мероприятие было заявлено как спектакль для взрослых.

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      Алан Босиков
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