Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 23 января 2024Россия

Российский математик заявил о вычислении даты конца СВО

Членкор РАЕН Кваша заявил, что вычислил дату конца спецоперации на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский математик, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Григорий Кваша заявил, что вычислил дату окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам математика, в своих рассуждениях он руководствуется концепцией исторических циклов. По его предположению, 2024 год станет годом «антитренда», когда события будут «переворачиваться в обратную сторону». Ученый заявил, что 2024 год станет неким аналогом 1944-го.

«В 1944 году началось протрезвление Европы. Очень быстро забыли, кто оккупировал Одессу... И именно это (тождественность с 1944 годом — прим. "Ленты.ру") — главный прогноз на 2024 год», — заявил он. Отталкиваясь от слов Кваши, ведущая передачи делает вывод, что СВО закончится в 2025 году.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что боевые действия на территории Украины будут продолжаться «до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий». В 2023 году вице-спикер Госдумы Петр Толстой предположил, что СВО продлится еще два-три года.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пилоту разбившегося в Афганистане российского самолета грозит тюрьма. У него было слишком мало опыта

      В ЕС одобрили план заработка на российских замороженных активах

      Володин назвал ответственного за один из самых мощных обстрелов Донецка

      Блогеру Блиновской предрекли хорошие отношения с сокамерницами

      Фигурист рассказал о предвзятости судей из-за его российского происхождения

      Боня заявила о «танцах на костях» из-за отправленной в СИЗО Блиновской

      Россиянин сшил для своей собаки норковую шубу

      Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

      Российский математик заявил о вычислении даты конца СВО

      В Греции заработал терминал СПГ для замены российского газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше