Самый быстрый покер игрока в истории КХЛ принес «Спартаку» победу над «Динамо»

Цыплаков сделал самый быстрый покер в КХЛ и помог «Спартаку» победить

Московский «Спартак» на выезде обыграл столичное «Динамо» в дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 января, и завершилась со счетом 6:3 в пользу красно-белых. Победу спартаковцам принесли покер Максима Цыплакова, а также шайбы Михала Чайковски и Шейна Принса. У «Динамо» отличились Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

Цыплаков забросил четыре шайбы в рамках одного матча быстрее всех в истории КХЛ. Форвард отличился четырежды к 27-й минуте. Предыдущий рекорд был установлен Максимом Якуценей из «Нефтехимика» в сезоне-2009/2010. Он сделал покер к 31-й минуте.

«Спартак» благодаря победе набрал 72 очка, команда занимает четвертое место в Западной конференции. «Динамо» с 74 очками находится на втором месте в той же конференции. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф.