Раскрыты подробности умного кольца Samsung

SamMobile: умное кольцо Samsung Galaxy Ring окажется «смехотворно» легким

Новое умное кольцо от Samsung будет можно носить на пальце в течение целого дня. Об этом сообщает издание SamMobile.

Отраслевой аналитик Ави Грингарт заявил в своем Threads, что подробно ознакомился с прототипом умного кольца Samsung. По его словам, Galaxy Ring имеет крайне малый вес, чтобы пользователь мог носить его в течение всего дня и не снимать во время сна. Грингарт назвал устройство «смехотворно» легким.

Также оказалось, что кольцо получит несколько размеров. Из раскрытых данных следует, что девайс выйдет в трех размерах, включая 13-й. Судя по всему, аналитик имеет в виду американскую сетку, где кольца 13-го размера отличаются внутренним диаметром 0,874 дюйма или 22,20 мм.

По словам специалиста, кольцо можно будет использовать для отслеживания показателей здоровья, самочувствия и сна. Во многом оно будет напоминать другие смарт-кольца на рынке, например, Oura. Сроки выхода и стоимость умного аксессуара не раскрываются, но Грингарт уверяет, что Galaxy Ring поступит в продажу «позже в этом году».

Корпорация Samsung анонсировала разработку умного кольца в конце января. По словам представителей компании, устройство выведет возможности платформы Samsung Health «на новый уровень».