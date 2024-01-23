Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

МИД: Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом проекты в энергетике

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели встречу в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

В ходе встречи дипломаты обсудили график предстоящих двусторонних контактов, а также рассмотрели вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Министры также изучили возможности реализации совместных проектов стран в энергетике.

Кроме того, министры подтвердили «востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье».

Ранее Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Однако он уточнил, что не имеет в виду сохранение киевской власти.