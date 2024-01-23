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15:53, 23 января 2024Россия

Участник СВО пожаловался на не снятую после «искупления вины кровью» судимость

Штурмовик из Волгограда пожаловался на не снятую за участие в СВО судимость
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Боец отряда «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на не снятую после участия в специальной военной операции (СВО) судимость. Об этом вернувшийся из зоны боевых действий штурмовик рассказал сетевому изданию V1.ru.

По словам призвавшегося в войска из колонии мужчины, помимо помилования, ему обещали зарплату 205 тысяч рублей в месяц. «Сказали, что всю свою вину я искуплю кровью», — пояснил он. Относительно судимости участник спецоперации пояснил, что ее «продолжают везде вписывать в документах».

Мужчина утверждает, что вместо обещанных ему денег он получил от 40 до 70 тысяч рублей. Россиянин заявил, что собирается снова поехать на СВО, но не может сделать это из-за отсутствия военного билета. В военкомате бойцу пояснили, что снятие судимости не входит в их компетенцию.

Ранее стало известно о возвращении домой жителя Владивостока, который был приговорен к 24-летнему сроку за расправу над женщиной, сопряженную с ее изнасилованием. Осужденный отправился на СВО после года в колонии, еще через три месяца он появился во Владивостоке. Муж изнасилованной россиянки выразил уверенность, что получивший свободу бывший осужденный вновь совершит преступление.

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      Алан Босиков
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