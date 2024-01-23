В Армении заявили о поиске новых союзников для решения проблем

Глава МИД Мирзоян: Армения ищет новых союзников для решения проблем безопасности

Ереван ищет новых союзников для решения проблем. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

По его словам, архитектура безопасности республики показала свою неэффективность, особенно после Второй Карабахской войны 2020 года. «Мы видели ситуацию, когда союзнические механизмы не работали, поэтому в этих условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для устранения проблем своей безопасности или решения своих потребностей», — пояснил глава МИД.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил сотрудничество в оборонной сфере с послом Соединенных Штатов в Ереване Кристиной Квин. До этого секретарь Совбеза республики Армен Григорян обсуждал процесс регулирования армяно-азербайджанских отношений с представителем Госдепа США по вопросам Европы и Азии Джеймсом О'Брайеном.