В российской Арктике отработали отражение одного вида атаки

В Баренцевом море прошли учения по отражению атаки условного противника

В российской Арктике, в Баренцевом море, прошли учения по отражению одного вида атаки условного противника — налета с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота, заявление приводит ТАСС.

По сообщению Севфлота, российские военнослужащие при проведении учений действовали на малом противолодочном корабле «Снежногорск» Кольской флотилии и использовали зенитный ракетный комплекс «Оса-МА».

Отмечается, что военные действовали в условиях сложных погодных условий. Несмотря на это, цели учений были достигнуты, а все условные цели — поражены.

Ранее стало известно, что Запад беспокоится из-за того, что на фоне мировой напряженности в сфере безопасности Россия и Китай попытаются усилить свое влияние и присутствие в Арктике. О волнении Запада из-за кооперации Москвы и Пекина в регионе сообщало издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников стран-представителей Арктического совета.