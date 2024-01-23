Вдова основателя Playboy Хью Хефнера рассказала о постыдных оргиях

37-летняя Кристал Хефнер, третья и последняя жена легендарного создателя журнала Playboy Хью Хефнера, решила рассказать правду о браке с ним через семь лет после его ухода из жизни. Об этом сообщает Daily Star.

Кристал озаглавила свои мемуары фразой «Говори только хорошее» (Only Say Good Things), потому что именно об этом ее просил муж в свои последние дни. Она стала девушкой Хефнера, когда ей было всего 21 год, а свадьба состоялась через шесть лет после начала отношений. Хефнеру на момент заключения брака исполнилось 86 лет.

Кристал призналась, что муж заставлял ее носить определенную одежду и макияж. Он также регулировал ее рацион, не позволяя ей есть так, как хотелось. Например, по вечерам ей разрешались только куриный суп и крекер с крем-сыром.

Кроме того, Хефнер заставлял юную жену участвовать в оргиях, которые она назвала постыдными. По ее словам, даже в почтенном возрасте создатель Playboy предпочитал считать, что ему не больше 40 и он по-прежнему привлекателен для женщин.

Я знала далеко не всех людей, которые бывали в нашей спальне в одно и то же время. Это было довольно неприятно. Мы смотрели друг на друга и говорили: «О, теперь твоя очередь». Никто на самом деле не хотел там находиться, но в представлении Хефа он был все еще молод, и эти ночи, его особняк укрепляли его в таких мыслях Кристал Хефнер вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера

Ранее вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал призналась, что не была влюблена в супруга. По словам молодой вдовы, между супругами был серьезный дисбаланс власти, а ценой за попадание в мир «успешных людей» оказалась необходимость «спать с восьмидесятилетним».