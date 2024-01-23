ВМФ России получит боевой ледокол «Иван Папанин» в 2024 году

Адмирал Евменов: ВМФ России получит боевой ледокол «Иван Папанин» до конца года

Военно-морской флот (ВМФ) России получит многоцелевой патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 до конца 2024 года. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, слова которого приводят в Минобороны.

«"Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель. В настоящее время в Объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года», — сказал Евменов в ходе инспекции строительства кораблей на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

В сообщении отметили, что боевой ледокол в составе группировок и отрядов кораблей флота в Арктической зоне будет выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионах Арктики. В ведомстве добавили, что корабль отличается большой дальностью плавания, неограниченной мореходностью и современным вооружением.

Корабли проекта 23550 (шифр «Арктика») могут преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. В арсенал ледоколов входит артиллерийская установка АК-176МА и переносные зенитные ракетные комплексы. Дополнительно корабли можно оснастить пусковыми установками комплекса «Калибр-К» и пулеметными установками.

В ноябре источники «Известий» сообщили, что в Минобороны планируют усилить оборону Северного морского пути боевым ледоколом «Иван Папанин», который обеспечит деятельность боевых кораблей ВМФ России в сложных условиях.