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14:27, 23 января 2024Бывший СССР

Во Львове из-за хакеров пропала горячая вода и отопление

Во Львове в жилмассиве Сихов из-за хакеров пропала горячая вода и отопление

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Львове в крупном жилом массиве Сихов из-за атаки хакеров пропала горячая вода и отопление. Об этом на официальном сайте сообщает городское коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго».

«В результате хакерской атаки вышла из строя система управления теплоснабжением. Продолжаются работы по восстановлению услуг отопления и горячего водоснабжения в жилом массиве Сихов. Ориентировочный срок восстановления — 21:00», — указано в пресс-релизе.

Ранее в результате взрывов во Львове был уничтожен музей, посвященный жизни украинского националиста Романа Шухевича. Мэр города Андрей Садовой тогда сообщал, что также был поврежден университет, в котором учился другой вождь украинских националистов Степан Бандера.

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      Глеб Палехов
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