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10:58, 1 января 2024Бывший СССР

Во Львове уничтожили музей националиста Романа Шухевича

Мэр Садовой: во Львове уничтожили музей украинского националиста Шухевича

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Музей, посвященный жизни украинского националиста Романа Шухевича, уничтожен во Львове на западе Украины из-за взрывов. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram.

Он отметил, что в понедельник, 1 января, в городе раздавались взрывы. После этого выяснилось, что в Белогорще полностью уничтожили музей украинского генерала «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Романа Шухевича.

Помимо этого, как заявил Садовой, при падении обломков беспилотников поврежден университет, где учился лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степан Бандера.

Степан Бандера считается лидером ОУН и одним из инициаторов создания УПА. Боевое крыло ОУН было сформировано в октябре 1942 года и должно было бороться за независимость Украины. По большей части УПА действовала на Западной Украине и сражалась против советских войск.

Роман Шухевич — один из бывших лидеров ОУН-УПА, считающихся националистическими организациями и запрещенных в России. В материалах Нюрнбергского процесса отмечается, что он, как и остальные члены, признан одним из пособников фашистов в период Второй мировой войны.

Ранее в декабре во Львове произошла серия взрывов. После этого там начался пожар на объекте критической инфраструктуры.

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