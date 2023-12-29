Власти Львова сообщили о повторных взрывах в городе

Мэр Львова Садовой сообщил о повторных взрывах в городе

Во Львове снова прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале.

«Во Львове слышны взрывы», — говорится в публикации.

29 декабря во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Мэр города отмечал, что на место возгорания прибыли оперативные службы. До этого во Львове прозвучали взрывы.

Кроме того, градоначальник Харькова Игорь Терехов сообщал о третьей волне взрывов. До этого стало известно, что в городе прогремело как минимум восемь взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена по всей территории республики.