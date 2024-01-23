Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 23 января 2024Россия

Володин отреагировал на идею Слуцкого о захоронении Ленина

Спикер Госдумы Володин: идея Слуцкого захоронить Ленина несвоевременна

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Идея лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о захоронении основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) несвоевременна. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Государственная Дума — место, где депутаты могут обсуждать любые инициативы и предложения.

«Но хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях: надо учитывать время, в котором мы живем... Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что сейчас необходимо обсуждать предложения, которые объединяют общество и делают людей ближе друг к другу.

Материалы по теме:
«Тела лежали для устрашения» 30 лет расстрелу Белого дома. Что помнят люди, оказавшиеся тогда по разные стороны баррикад?
«Тела лежали для устрашения»30 лет расстрелу Белого дома. Что помнят люди, оказавшиеся тогда по разные стороны баррикад?
4 октября 2023
«Это были выстрелы в демократию» 30 лет гражданской войне в центре Москвы. Как танки у Белого дома изменили Россию?
«Это были выстрелы в демократию»30 лет гражданской войне в центре Москвы. Как танки у Белого дома изменили Россию?
3 октября 2023
«Коммунисты всех уже достали» В 1991 году Ельцин стал президентом России в составе СССР. Как это приблизило крах Союза?
«Коммунисты всех уже достали»В 1991 году Ельцин стал президентом России в составе СССР. Как это приблизило крах Союза?
12 июня 2022

Ранее Слуцкий заявил, что похоронить Ленина нужно рядом с матерью, так как он хотел этого.

«Как минимум упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — написал российский политик.

После его высказывания председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о том, что будет требовать лишить Слуцкого депутатского мандата. По его словам, подобные заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

      Песков оценил ситуацию на Украине и порассуждал о целях спецоперации

      Песков заявил о желании Зеленского стать похожим на Путина

      Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке и попал на видео

      Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

      Пропавшего 15 лет назад россиянина случайно нашли благодаря его заболеванию

      Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

      В стране с инфляцией больше 200 процентов решили ежемесячно индексировать пенсии

      Российского гражданства лишат родителей члена нападавшей на людей банды

      В Азии предрекли перенос столицы на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше