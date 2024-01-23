Володин отреагировал на идею Слуцкого о захоронении Ленина

Спикер Госдумы Володин: идея Слуцкого захоронить Ленина несвоевременна

Идея лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о захоронении основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) несвоевременна. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Государственная Дума — место, где депутаты могут обсуждать любые инициативы и предложения.

«Но хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях: надо учитывать время, в котором мы живем... Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны», — пояснил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что сейчас необходимо обсуждать предложения, которые объединяют общество и делают людей ближе друг к другу.

Ранее Слуцкий заявил, что похоронить Ленина нужно рядом с матерью, так как он хотел этого.

«Как минимум упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — написал российский политик.

После его высказывания председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о том, что будет требовать лишить Слуцкого депутатского мандата. По его словам, подобные заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции на Украине.