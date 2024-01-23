Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:54, 23 января 2024Из жизни

Встреча беззащитного детеныша медоеда и трех львов попала на видео

В ЮАР львы встретились с детенышем медоеда и растерялись

Неожиданная встреча трех львов с новорожденным детенышем медоеда попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Latest Sightings.

37-летний бухгалтер и фотограф-энтузиаст Леон Баденхорст отправился на машине в Национальный парк Крюгера в ЮАР, чтобы сделать снимки редких птиц. Однако ему пришлось прервать поездку из-за трех львов, которые расположились на дороге. Они лежали прямо перед машиной, и Баденхорст стал снимать их.

Затем один из львов поднялся и стал нюхать что-то черное, лежащее на дороге. Когда Баденхорст приблизил объект при помощи камеры, оказалось, что это крошечный беззащитный детеныш медоеда. Сначала лев растерялся и стал присматриваться к странному существу, осторожно касаясь его лапой, как будто играя с ним. Затем хищник понял, что перед ним возможный обед, взял детеныша в зубы и ушел с ним в траву в стороне от дороги.

Баденхорст предположил, что до его приезда львы напали на самку медоеда и преуспели в своей атаке. По его словам, эти животные очень ревностно защищают потомство и медоед ни за что бы не оставил бы детеныша одного на дороге. При этом никаких следов недавней схватки рядом не было, что только усилило любопытство мужчины. Однако ответов он не нашел.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее на видео попал момент схватки между акулой и морским львом в Калифорнии. В ходе столкновения морскому льву удалось вытянуть хищницу из воды и оторвать кусок ее челюсти.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Турист попал под электровелосипед, впал в кому и получил штраф за нарушение ПДД

      В сети раскритиковали фото Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро

      Рыбаки ответили на нападение китайских пограничников словами «это не ваша земля»

      В iPhone появилась защита от кражи

      В Бельгии подтвердили передачу Украине доходов от активов России

      Американский боец UFC рассказал о страхе перед Махачевым

      Депутат Госдумы из Чечни жестко высказался о раскритикованном Кадыровым коллеге

      Путин продлил одну льготу для многодетных семей

      Белоруссия зафиксировала активность ВСУ на украинской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше