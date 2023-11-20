Морской лев растерзал акулу и попал на видео

В Калифорнии морской лев оторвал кусок челюсти у акулы

В Калифорнии момент схватки между акулой и морским львом попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Американке удалось запечатлеть на камеру неожиданную схватку между морским львом и большой голубой акулой в заливе Монтерей. В ходе столкновения морскому льву удалось вытянуть хищницу из воды и оторвать кусок ее челюсти.

По словам специалистов из центра морских животных Marine Mammal Care Center, подобные инциденты не такая редкость, хотя обычно морские львы предпочитают добычу меньшего размера, в частности рыбу, например, сардины, макрель и анчоусы. В случае с акулой, морской лев, вероятно, поймал ее на глубине и вынес на поверхность, чтобы ему было удобнее растерзать ее.

Ранее сообщалось, что в Австралии на берегу моря обнаружили останки крупной акулы-людоеда, которую растерзало неизвестное животное. Характер ран позволяет предположить, что на акулу напали косатки.