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13:41, 20 ноября 2023Из жизни

Морской лев растерзал акулу и попал на видео

В Калифорнии морской лев оторвал кусок челюсти у акулы

В Калифорнии момент схватки между акулой и морским львом попал на видео. Об этом пишет Daily Mail.

Американке удалось запечатлеть на камеру неожиданную схватку между морским львом и большой голубой акулой в заливе Монтерей. В ходе столкновения морскому льву удалось вытянуть хищницу из воды и оторвать кусок ее челюсти.

По словам специалистов из центра морских животных Marine Mammal Care Center, подобные инциденты не такая редкость, хотя обычно морские львы предпочитают добычу меньшего размера, в частности рыбу, например, сардины, макрель и анчоусы. В случае с акулой, морской лев, вероятно, поймал ее на глубине и вынес на поверхность, чтобы ему было удобнее растерзать ее.

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      Антонина Черташ
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