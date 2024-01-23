Выгуливающий вечером собаку прохожий нашел новорожденного ребенка в пакете

People: в Великобритании прохожий нашел новорожденную девочку в пакете на улице

Житель Великобритании обнаружил на улице новорожденную девочку и спас ее. Об этом сообщает People.

Ребенка нашли в Лондоне вечером 18 января. Как отмечают в пресс-релизе местной полиции, завернутая в полотенце девочка лежала в пакете. Согласно данным Reuters, температура в тот вечер оставляла минус три градуса по Цельсию.

Выгуливающий собаку прохожий, обнаруживший ребенка, обратился в службу скорой помощи и согревал его до прибытия парамедиков. Вскоре девочку госпитализировали. Она не получила никаких травм и сейчас находится в больнице под присмотром врачей.

Местные власти пытаются найти мать новорожденного ребенка. «Она пережила травматический опыт, и после родов ей требуется немедленная медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе. Сотрудники правоохранительных органов готовы оказать помощь женщине и призывают ее обратиться в больницу или полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Женщина получила 50 тысяч рупий за совершенное преступление.

