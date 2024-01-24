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12:33, 24 января 2024Культура

Брат Егора Летова высказался об идее учредить премию в честь музыканта

Сергей Летов поддержал идею учредить премию в честь Егора Летова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Брат рок-музыканта и основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова Сергей высказался об идее учредить премию в честь исполнителя. Его слова приводит «Фонтанка».

Летов-старший отметил, что не видит никаких препятствий для этого. «Почему бы не быть премии имени Егора Летова, не вижу этому препятствий, во всяком случае. Существуют премии имени многих людей, которые сами никаких премий никогда не получали и не учреждали, и, возможно, к такому факту отнеслись бы с иронией. Такова посмертная судьба выдающихся, значимых людей», — сказал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил учредить в России государственную премию имени Егора Летова для патриотических артистов. По его мнению, именно с Летовым у жителей страны ассоциируется идея патриотизма и любви к России.

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