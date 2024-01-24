Брошенному шестилапому щенку удалили лишние лапы

В Великобритании щенку с шестью лапами удалили лишние конечности

Щенку с шестью лапами из Великобритании, которого бросили хозяева, провели операцию и удалили лишние конечности. Об этом сообщает Daily Star.

В октябре 2023 года приют для животных Greenacres Rescue at the Ebbs Acres Farm в графстве Пемброкшир опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост о шефстве над шестилапым щенком. Местные жители нашли его на парковке рядом с магазином 27 сентября и передали в ветеринарную клинику. Поскольку лишние лапы напоминали хвост русалки, щенка назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка». Позже, кроме лишних ног, ветеринары обнаружили у Ариэль зачатки дополнительной вульвы. Ее таз не до конца сформировался из-за лишнего бедренного сустава.

В октябре операцию по удалению конечностей не стали удалять из-за юного возраста собаки и отсутствия необходимых средств. Однако за несколько месяцев неравнодушные британцы собрали на операцию для Ариэль 15 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей). Ампутация лап прошла 18 января в Langford Vets Small Animal Referral Hospital в графстве Сомерсет. Специалисты опасались, что из-за неправильного строения таза Ариэль может потерять и одну из рабочих задних лап, но хирургу Аарону Латчману удалось сохранить ее.

«У нее все хорошо, она пришла в норму. Она счастливая маленькая собачка, и мы надеемся, что она проживет потрясающую маленькую жизнь. У нее есть характер, и хотя у нее было трудное начало жизни, она справилась с трудностями», — сказал Латчман после проведения операции.

После периода восстановления Ариэль вернется на передержку в Уэльсе.

Ранее в специализированный центр для кошек в Британии передали кошку с необычным двойным носом. Из-за его формы ее назвали Нэнни Макфи — в честь одного из главных персонажей фильма «Моя ужасная няня», у которой был большой нос.