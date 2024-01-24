Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:20, 24 января 2024Из жизни

Брошенному шестилапому щенку удалили лишние лапы

В Великобритании щенку с шестью лапами удалили лишние конечности

Фото: Artur Tumasjan / Unsplash

Щенку с шестью лапами из Великобритании, которого бросили хозяева, провели операцию и удалили лишние конечности. Об этом сообщает Daily Star.

В октябре 2023 года приют для животных Greenacres Rescue at the Ebbs Acres Farm в графстве Пемброкшир опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост о шефстве над шестилапым щенком. Местные жители нашли его на парковке рядом с магазином 27 сентября и передали в ветеринарную клинику. Поскольку лишние лапы напоминали хвост русалки, щенка назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка». Позже, кроме лишних ног, ветеринары обнаружили у Ариэль зачатки дополнительной вульвы. Ее таз не до конца сформировался из-за лишнего бедренного сустава.

В октябре операцию по удалению конечностей не стали удалять из-за юного возраста собаки и отсутствия необходимых средств. Однако за несколько месяцев неравнодушные британцы собрали на операцию для Ариэль 15 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей). Ампутация лап прошла 18 января в Langford Vets Small Animal Referral Hospital в графстве Сомерсет. Специалисты опасались, что из-за неправильного строения таза Ариэль может потерять и одну из рабочих задних лап, но хирургу Аарону Латчману удалось сохранить ее.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

«У нее все хорошо, она пришла в норму. Она счастливая маленькая собачка, и мы надеемся, что она проживет потрясающую маленькую жизнь. У нее есть характер, и хотя у нее было трудное начало жизни, она справилась с трудностями», — сказал Латчман после проведения операции.

После периода восстановления Ариэль вернется на передержку в Уэльсе.

Ранее в специализированный центр для кошек в Британии передали кошку с необычным двойным носом. Из-за его формы ее назвали Нэнни Макфи — в честь одного из главных персонажей фильма «Моя ужасная няня», у которой был большой нос.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор заявил о гибели всех находившихся в упавшем под Белгородом Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      На Украине словами «отсидеться не получится» призвали рассказать правду об Ил-76

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Власти заявили об отсутствии пострадавших белгородцев при крушении Ил-76

      Евросоюз продлил санкции против России

      Британия заявила об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена

      В Киеве подтвердили подготовку к обмену пленными в день крушения Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше