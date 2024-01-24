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04:01, 24 января 2024Ценности

Хайди Клум показала откровенное архивное фото

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала поклонникам откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица продемонстрировала снимок времен своей молодости. Так, она предстала на кадре в расстегнутой белой рубашке, которую заправила в облегающую юбку с растительным принтом. Кроме того, знаменитость надела бюстгальтер, обнаживший часть ее груди.

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В то же время Клум распустила волосы и нанесла на тело придающее сияние коже средство.

В декабре Хайди Клум снялась топлес. Она показала видео, как загорает, сняв с себя бюстгальтер от купальника и прикрыв обнаженную грудь рукой.

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      Карина Черных
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