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00:10, 24 января 2024Наука и техника

Израильские танки получили улучшенные «мангалы»

The Drive: Израиль оснастил «Меркавы» новыми навесами для защиты от дронов

Фото: Gil Cohen Magen / XinHua / Globallookpress.com

Израильские танки получили улучшенные навесы для защиты башни от дронов. Новыми «мангалами» оснащают устаревшие танки Merkava Mk.3, пишет The Drive.

Издание обратило внимание на снимки, которые демонстрируют действующие возле сектора Газа «Меркавы». Танки получили унифицированные антидроновые козырьки и резиновые полосы на бортовых экранах корпуса, которые предотвращают установку магнитных мин. В публикации подчеркнули, что танки версии Mk. 3 поэтапно снимают с вооружения Армии обороны Израиля. Основными эксплуатантами этих машин остаются резервные подразделения.

«Установленные сверху экраны для защиты от беспилотников выглядят совершенно стандартно, хотя неизвестно, где они производятся. У них более прочные опоры и каркас сверху по сравнению с тем, что было замечено в прошлом», — пишет издание.

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Навесы могут защитить танкистов от дронов-камикадзе и боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников и верхних этажей зданий. Также «мангалы» получили натянутые тросы, которые могут защитить танкистов от свисающих проводов и других препятствий.

Производство базовой версии Merkava Mk.3 начали в 1990-м году. Танк получил двигатель мощностью 1200 лошадиных сил и гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров с новой системой управления огнем. Новая версия отличается от предыдущей модификации усиленным бронированием.

В октябре стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать танки заводским навесом для защиты от беспилотников. «Мангал» разработали с учетом анализа эффективности конструкций, которые российские танкисты создавали самостоятельно.

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      Даниил Иринин
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