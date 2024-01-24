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12:52, 24 января 2024Мир

Кремль оценил решение Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Песков назвал одобрение Турции членству Швеции в НАТО суверенным решением

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Турция является членом НАТО, одобрение ею новых участников альянса — суверенное решение государства. Так решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков напомнил, что члены НАТО являются союзниками Турции по альянсу, поэтому у Анкары есть свои обязательства перед странами-участницами Североатлантического альянса.

«Это решение парламента Турции, Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.

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В свою очередь, в Госдуме пожалели о решении Турции по вступлению Швеции в НАТО. Турция получила все, что хотела, и поэтому парламент страны простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, считает депутат Алексей Чепа.

23 января парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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