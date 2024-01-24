В России высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Депутат Чепа: можем только сожалеть из-за одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО

Турция получила все, что хотела, и поэтому парламент страны простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о решении Анкары.

«Мы можем только сожалеть, что это произошло. Больше чем полтора года Турция не соглашалась с этим, выпрашивая для себя какие-то преференции в Евросоюзе. Очевидно, она получила все», — заявил парламентарий.

При этом Чепа отметил, что срок вступления Швеции в НАТО зависит от Североатлантического альянса и самой страны.

23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

Изначально Турция выступала против присоединения Швеции к НАТО — причиной стала протестная акция, во время которой митингующие у посольства Турции в Стокгольме сожгли копию Корана.

