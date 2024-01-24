В России высказались о решении Турции одобрить членство Швеции в НАТО
Турция получила все, что хотела, и поэтому парламент страны простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о решении Анкары.
«Мы можем только сожалеть, что это произошло. Больше чем полтора года Турция не соглашалась с этим, выпрашивая для себя какие-то преференции в Евросоюзе. Очевидно, она получила все», — заявил парламентарий.
При этом Чепа отметил, что срок вступления Швеции в НАТО зависит от Североатлантического альянса и самой страны.
23 января парламент Турции простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь соответствующий указ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Эрдогану.
Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начала военного конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.
Изначально Турция выступала против присоединения Швеции к НАТО — причиной стала протестная акция, во время которой митингующие у посольства Турции в Стокгольме сожгли копию Корана.