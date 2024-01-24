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10:01, 24 января 2024Спорт

Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и вышел в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 24 января, и продлилась пять сетов. Россиянин одержал победу со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Спортсмены провели на корте 3 часа и 59 минут.

Медведев является третьей ракеткой мира. Хуркач занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев встретится с победителем поединка между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Они проведут игру позднее 24 января.

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      Алексей Гусев
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