Названа неожиданная причина появления лишнего веса

Сомнолог Мелехин: недосып провоцирует появление лишнего веса

Недостаток сна, особенно у мужчин, провоцирует появление лишнего веса, считает психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин. Неожиданную причину проблем с фигурой он назвал в интервью aif.ru.

По словам эксперта, прерывистый сон негативно влияет на настроение и пищевые привычки человека. Люди, которые хронически недосыпают, потребляют больше калорий, чаще выбирают нездоровую пищу и в конечном итоге набирают лишние килограммы. «Сегодня в медицине сна, сомнологии и клинической психологии мы до сих пор точно не знаем, какие механизмы — периферические или центральные — объясняют влияние недосыпа на аппетит и увеличение веса. По сей день на этот вопрос нет четкого ответа. Но есть три предположения», — сказал Мелехин.

Согласно первой названой им теории, из-за нарушений сна меняется работа нервной системы на уровне, который задействует кортикальный отдел головного мозга. Этот участок, по словам Мелехина, отвечает за обработку стимулов и помогает контролировать, тормозить и регулировать аппетит.

Еще одно объяснение, продолжил специалист, сводится к тому, что при недосыпе происходят нарушения в префронтальной коре, которая отвечает за программирование и контроль, а также влияет на пищевое поведение и сон. Кроме того, отсутствие нормального сна запускают подкорковые изменения, предупредил врач. Они, в свою очередь, негативно воздействуют на миндалевидное тело, отвечающее за настроение и мотивацию к приему пищи.

Мелехин добавил, что нарушения сна приводят к дисфории — ощущению неудовлетворенности. Чаще всего эти эмоции сопровождаются деструктивным поведением, считает врач, — одни заедают стресс, другие курят или грызут ноги.

Ранее сомнолог, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, что алкоголь и переедание являются главными причинами бессонницы и внезапных пробуждений среди ночи. Кроме того, проблемы со сном могут возникнуть из-за повышенной тревожности.