Раскрыта личность спутника Киркорова в США

«МК»: Филипп Киркоров улетел в США со своим директором Максимом Ситником

Раскрыта личность спутника эстрадного певца Филиппа Киркорова, с которым артист улетел в США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, исполнитель посетил страну вместе со своим «давним другом» и директором Максимом Ситником. О мужчине известно немного — он является уроженцем Донбасса и несколько лет назад переехал в Москву, где занялся модным бизнесом. Киркоров даже присутствовал на показах Ситника.

Около года назад артист сделал друга своим директором, что удивило окружение исполнителя.

«Макс — парень хороший, добрый, открытый, но он не разбирается в директорских функциях. В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами. А Филипп сразу сделал его директором, что странно», — отмечали знакомые Киркорова.

Ранее сообщалось, что певца, который покинул Россию после «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке вместе со спутником.