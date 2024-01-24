«Голод» в озвучке Лизы Янковской стал доступен в формате аудиокниги

Роман «Голод» о булимии и проблемах современных женщин появился в «VK Музыке»

Роман «Голод» писательницы Светланы Павловой, вошедший в топ-5 рекомендуемых на ярмарке non/fiction, эксклюзивно появился в разделе «VK Музыка» в формате аудиокниги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «VK Музыки».

Роман о булимии и вызовах современности женщине в озвучке актрисы Лизы Янковской можно найти в разделе «Книги и шоу» с аудиокнигами и подкастами в приложении и музыкальном разделе «ВКонтакте».

«Я бы сказала, что в книге звучит голос класса — уставшего от мегаполиса, одиночества и культуры достигаторства (в разных сферах, и сферах внешности в том числе). Невероятно зависимого от сервисов и комфорта. Ищущего любви и дружбы. Понятного, осмысленного занятия», — заявила автор книги, писательница, резидентка Дома творчества Переделкино Светлана Павлова.

В основе сюжета лежит история 30-летней девушки Лены, которая приехала в Москву из провинции и смогла закрепиться. Она много мечтает о повышении на работе, отпуске, но страдает булимией, расстройством пищевого поведения. В какой-то момент героиня романа знакомится с молодым человеком и ее жизнь кардинально меняется.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила уникальный проект — первый турнир для геймеров на игровой онлайн-платформе Roblox «Герои ВКонтакте».