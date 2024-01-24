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18:44, 24 января 2024Путешествия

Россиянин украл у подруги 1,5 миллиона рублей в Сочи и отправился в казино

Турист из Ульяновска обокрал подругу на 1,5 миллиона руб. и отправился в казино

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Российский турист обокрал подругу в Сочи на 1,5 миллиона рублей и отправился с деньгами в казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщение о краже крупной суммы денег поступило в полицию популярного курортного города. За помощью к правоохранителям обратилась туристка, прибывавшая из Ульяновска.

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Девушка рассказала полицейским, что она продала дом в родном городе и приехала в Сочи вместе с сожителем, чтобы приобрести там жилье. Деньги на первоначальный взнос она хранила в арендованной квартире.

Однако вскоре отложенные потерпевшей средства пропали, а ее 26-летний гражданский муж не выходит на связь. Мужчина также перестал появлятся дома.

«Полицейские определили местонахождение подозреваемого и задержали его при попытке сбежать из города, — говорится в сообщении. — Также известно, что незаконно присвоенные деньги злоумышленник проиграл в казино».

Ранее в январе пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.

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      Фариза Бацазова
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