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02:47, 24 января 2024Культура

Участие Исландии в «Евровидении» оказалось под вопросом из-за Израиля

RUV: Исландия может отказаться участвовать в «Евровидении» из-за Израиля

Фото: IMAGO / Juergen Biniasch / Globallookpress.com

Исландия может отказаться участвовать в песенном конкурсе «Евровидение» в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, передает портал Ynet со ссылкой на исландскую национальную радиовещательную службу RUV .

Уточняется, что окончательное решение будет принято после консультации с победителем национального конкурса Söngvakeppnin 2024.

Ранее финские музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения» из-за боевых действий страны в Газе. Была создана соответствующая петиция, которая собрала 1,5 тысячи подписей. Однако организаторы конкурса отказались выполнить их требование, объяснив свое решение стремлением сохранить «Евровидение» как «мероприятие без политики, объединяющее публику по всему миру посредством музыки».

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      Марина Совина
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