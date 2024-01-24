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16:35, 24 января 2024Интернет и СМИ

Украинские СМИ исправили статьи о причастности ВСУ к крушению Ил-76. Это произошло после информации о пленных на борту

«Украинская правда» убрала из заголовка информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Украинские издания изменили содержание публикаций о крушении под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, в которых говорилось о причастности к произошедшему Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Первым статью о причастности ВСУ к крушению Ил-76 опубликовало издание «Украинская правда» (УП). Материл был озаглавлен так: «В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа"». В статье утверждалось, что ВСУ подтвердили падение самолета и уточнили, что он якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Однако позже информация о том, что самолет сбили ВСУ, из заголовка убрали. Теперь статья называется «В Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76». «Исправлено: ранее в материале со ссылкой на источники в ВСУ указывалось, что они причастны к падению самолета», — указано в конце публикации.

Статья была изменена после того, как Минобороны России сообщило, что самолет перевозил для обмена 65 пленных военнослужащих ВСУ

При этом в Telegram-канале «Украинской правды» по-прежнему утверждалось, что к крушению Ил-76 причастны ВСУ. «По данным источников "УП" в Силах обороны, сбивание российского Ил-76 — это работа ВСУ», — говорилось в посте.

Статью о крушении Ил-76 исправили еще несколько изданий

Вслед за «Украинской правдой» и другие СМИ Украины массово поменяли заголовки ранее вышедших материалов на эту тему. Издания сместили внимание с причастности ВСУ к крушению Ил-76 на то, что упавший самолет перевозил ракеты для С-300, либо на заявление Минобороны Украины, что оно пока не может подтвердить поражение самолета украинской ракетой. Такие СМИ, как «Гордон» (принадлежит журналисту Дмитрию Гордону, который признан в России иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов), Mind, «Слово и дело», а также «24 канал» отредактировали материалы. Издание «Волна» и вовсе удалило статью о крушении Ил-76.

Издание «Суспильне» сообщило, что в Минобороны Украины отказались от комментариев и заявили, что «еще выясняют информацию». Ресурс озаглавил материал «В России упал военно-транспортный Ил-76».

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Информацию о том, что упавший под Белгородом самолет Ил-76 перевозил ракеты для С-300, публиковало в Telegram также издание «РБК-Украина». «Как подтвердили источники РБК-Украина в Силах обороны, военно-транспортный самолет, вероятно, перевозил ракеты для ЗРК С-300», — говорилось в посте.

Украинские СМИ опровергают наличие в самолете своих военных

При этом популярные украинские Telegram-каналы опровергают не сообщение о причастности ВСУ к крушению самолета, а данные, что на борту находилось 65 украинских пленных, о чем заявило Минобороны России. В частности, Telegram-канал «Труха Украина» написал: «Пока нет подтверждения, что летчики Ил-76 были наши воины. Мы следим за развитием событий».

Mash утверждает, что украинским изданиям поступило распоряжение от управления президента Украины отредактировать материалы о причастности ВСУ к крушению Ил-76.

Помимо этого, украинские Telegram-каналы стали массово закрывать комментарии

24 января в Белгородской области потерпел крушение военный самолет Ил-76. Минобороны России подтвердило падение самолета. Ведомство сообщило, что на борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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      Олег Давыдов
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