В банках европейской страны резко сократилось количество российских денег

AP: депозиты российских клиентов в банках Кипра упали на 76 % с 2014 по 2022 год

В банках Кипра резко сократилось количество российских денег. Об уменьшении депозитов на счетах финансовых организаций европейской страны сообщает The Associated Press (AP).

С 2014 по 2022 год объем депозитов российских клиентов в кипрских банках упал на 76 процентов, а украинских — на 67 процентов. Число клиентов из РФ за тот же период сократилось на 82 процента, а граждан Украины — на 54 процента. По данным источников, за указанный период организации Кипра разорвали деловые связи почти с 60 тысячами физических и юридических лиц и заморозили 126 тысяч счетов на сумму около 40 миллиардов евро (43,5 миллиарда долларов).

По словам пресс-секретаря правительства Кипра Константиноса Летимбиотиса, отток российских банковских вкладов компенсировали за счет прихода новых международных предприятий. По его словам, ранее государство было известно как «юрисдикция, в которой не задают лишних вопросов», поэтому стране было необходимо «очистить финансовый имидж».

Ранее стало известно, что крупный российский бизнес стал массово покидать Кипр. Как сообщила газета «Филелефтерос», остров уже покинули более 10 компаний из РФ. Помимо уже ушедших из страны, «двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе» приняли решение о смене юрисдикции в ближайшие месяцы. В издании предупредили, что отток клиентов скажется на сфере финансовых услуг государства, которая сейчас претерпевает значительные изменения.

В декабре 2023-го власти Кипра велели местным банкам прекратить проведение всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из РФ. Поводом стало расследование 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций. Для разбирательства власти Соединенных Штатов отправили в другое государство специальную группу из сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Минфина.