Кипр оказался обеспокоен массовым уходом крупного российского бизнеса

«Филелефтерос»: крупные российские компании массово покидают Кипр

Крупный российский бизнес стал массово покидать юрисдикцию Кипра. Об этом со ссылкой на публикацию в местной газете «Филелефтерос» пишет РИА Новости.

По информации издания, навсегда остров покинули более 10 компаний из России — массовый исход из Кипра «уже факт, и он будет продолжаться». Такая тенденция негативно скажется на сфере финансовых услуг государства, которая сейчас претерпевает значительные изменения, добавляет газета.

Помимо уже ушедших из страны, «двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе» приняли решение о смене кипрской юрисдикции в ближайшие месяцы, говорится в публикации. Авторы статьи обеспокоены, что в будущим за ними последуют и другие организации.

Ранее стало известно, что акционеры TCS Group — головной структуры банка «Тинькофф» — одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции, этот процесс не предполагает изменения ее структуры и не затрагивает активы и обязательства компании. Начиная с даты редомициляции, местом нахождения компании будет остров Русский во Владивостоке.