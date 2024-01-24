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15:01, 24 января 2024Россия

В Госдуме заявили о невозможности переговоров с Украиной после сбитого Ил-76

Депутат ГД Толстой: после сбитого Ил-76 переговоры с Украиной невозможны

Фото: Павел Колядин / ТАСС

После сбитого военно-транспортного самолета с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ил-76 переговоры с Киевом невозможны. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой, его слова приводит РИА Новости.

Как заявил парламентарий, сейчас задачей России является нейтрализация террористов, которыми Толстой назвал украинские власти.

«Чем быстрее террористы будут обезврежены, тем меньше бед успеют натворить. Никаких переговоров, только тюрьма или уничтожение», — подчеркнул депутат.

Также Толстой подчеркнул, что Украине все равно, по кому наносить удары — по своим или по чужим. Он задался вопросом, понимают ли это те, кто поставляют Киеву оружие.

Министерство обороны России подтвердило крушение самолета с 65 пленными ВСУ и раскрыло подробности случившегося. Очевидцам удалось снять видео возможного падения борта.

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      Марк Леонов
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