В Кремле прокомментировали призывы выйти на незаконный митинг в Якутии

Песков о призывах к митингам в Якутии: у общества иммунитет к провокациям

У российского общества есть иммунитет к провокациям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о призывах к незаконным митингам в Якутии, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

24 января глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям региона с просьбой игнорировать призывы выйти на несогласованный митинг.

«Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — призвал Николаев.