В России разработали новый имитатор ядерного взрыва

Специалисты ВАМТО разработали новый имитатор наземного ядерного взрыва

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева разработали новый имитатор наземного ядерного взрыва для тренировки войск. Об этом говорится в описании к патенту, передает ТАСС.

«Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков — ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва», — отмечают в описании.

Изобретение будут применять на учениях и практических занятиях военных подразделений, чтобы повысить качество подготовки сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. Также изделие позволит повысить эффективность подразделений радиационной, химической, биологической наземной разведки в ходе определения параметров и поиска эпицентра ядерного взрыва.

В документе подчеркнули, что ранее для этих целей применяли имитатор ИУ-59, который морально устарел и уже не производится. Имеющиеся на складах воинских частей устройства выработали свой ресурс. Еще одним аналогом изобретения является авиабомба ИАБ-500, которая имитирует боевое применения авиабомбы РН-24 с ядерным боезарядом. Этот имитатор сняли с вооружения в 1984 году.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия.