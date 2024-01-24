Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:58, 24 января 2024Наука и техника

В России разработали новый имитатор ядерного взрыва

Специалисты ВАМТО разработали новый имитатор наземного ядерного взрыва
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Специалисты Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала армии Андрея Хрулева разработали новый имитатор наземного ядерного взрыва для тренировки войск. Об этом говорится в описании к патенту, передает ТАСС.

«Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков — ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва», — отмечают в описании.

Изобретение будут применять на учениях и практических занятиях военных подразделений, чтобы повысить качество подготовки сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия. Также изделие позволит повысить эффективность подразделений радиационной, химической, биологической наземной разведки в ходе определения параметров и поиска эпицентра ядерного взрыва.

Материалы по теме:
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

В документе подчеркнули, что ранее для этих целей применяли имитатор ИУ-59, который морально устарел и уже не производится. Имеющиеся на складах воинских частей устройства выработали свой ресурс. Еще одним аналогом изобретения является авиабомба ИАБ-500, которая имитирует боевое применения авиабомбы РН-24 с ядерным боезарядом. Этот имитатор сняли с вооружения в 1984 году.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нарушив договоренности, убили наших летчиков». Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 с бойцами ВСУ

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Польские фермеры вышли на протест из-за наплыва украинских товаров

      Apple отложила выпуск беспилотного автомобиля

      Ким Кардашьян похвасталась коллекцией сумок на 34 миллиона рублей

      Российские войска уничтожили французский ЗРК SAMP-T в зоне спецоперации

      В России девятиклассник готовил расправу в школе и рисовал кровью макет оружия

      ВСУ выпустили по российской территории две ракеты «Точка-У»

      Захватившего заложников в магазине цветов россиянина отправили на лечение

      Девушка украинского происхождения стала победительницей конкурса «Мисс Япония»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше