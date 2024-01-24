В России создали вездеходы для мобильных боевых групп «Сарацин»

В России создана вездеходная платформа «Сарацин» для мобильных групп на СВО

В России создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», предназначенная для работы мобильных боевых групп в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава компании-разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров пояснил, что при конструировании изделия учитывался опыт применения мобильных групп и кочующих огневых позиций. Еще одной задачей для «Сарацинов» собеседник агентства назвал сопровождение колонн бронетехники.

Разработаны три версии «Сарацина» — от тяжелой трехосной машины с колесной формулой 6x6 до классического багги. Не имея брони, платформа делает упор на скрытности и маневренности.

Багдасаров раскрыл, что на СВО казачье подразделение Росгвардии уже использует два экспериментальных «Сарацина». В качестве вооружения на них установили установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

В сентябре 2023 года сообщалось, что российские десантники уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Экипаж мобильной группы Новороссийского соединения для выполнения боевой задачи использовал багги.