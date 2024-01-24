В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

В Белграде загорелся крупнейший китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных

В Белграде загорелся крупнейший в городе китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных и 18 машин, а также два вертолета, один из которых получен от России — Ка-32. О пожаре в столице Сербии сообщает РИА Новости.

По данным представителей МВД, сигнал о пожаре поступил около 7:00 (9:00 по московскому времени). Огонь со временем захватил крытый рынок, дым накрывает район Нови-Београд. Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.