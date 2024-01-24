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13:41, 24 января 2024Мир

В столице Сербии загорелся крупнейший китайский рынок

В Белграде загорелся крупнейший китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В Белграде загорелся крупнейший в городе китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных и 18 машин, а также два вертолета, один из которых получен от РоссииКа-32. О пожаре в столице Сербии сообщает РИА Новости.

По данным представителей МВД, сигнал о пожаре поступил около 7:00 (9:00 по московскому времени). Огонь со временем захватил крытый рынок, дым накрывает район Нови-Београд. Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

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      Семен Александров
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